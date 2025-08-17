"Шахеди" атакують кілька регіонів України: де оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що 17 серпня російський дрон атакував співробітників ДСНС в Запорізькій області. Удар стався в той момент, коли рятувальники гасили пожежу на території складського приміщення.

Також РБК-Україна писало про удари російських військ у ніч проти 16 серпня по східних та північних регіонах України. Зокрема, під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Військові РФ застосовували ракету "Іскандер" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.