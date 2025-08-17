RU

"Шахеды" атакуют несколько регионов Украины: где объявили воздушную тревогу

Фото: ударный беспилотник "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские ударные беспилотники типа "Шахед" вечером 17 августа зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях Украины. Также группы "Шахедов" есть в Черном море курсом на Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Отмечается, что по состоянию на 22:15 17 августа российские ударные беспилотники зафиксированы:

  • На территории Днепропетровской области курсом на Донецкую область;
  • На востоке Херсонской области курсом в западном направлении;
  • На западе Донецкой области курсом на Краматорск, Доброполье и Дружковку;
  • В акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:

 

Напомним, что 17 августа российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС в Запорожской области. Удар произошел в тот момент, когда спасатели тушили пожар на территории складского помещения.

Также РБК-Украина писало об ударах российских войск в ночь на 16 августа по восточным и северным регионам Украины. В частности, под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей. Военные РФ применяли ракету "Искандер" и 85 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.

