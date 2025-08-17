"Шахеды" атакуют несколько регионов Украины: где объявили воздушную тревогу

Напомним, что 17 августа российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС в Запорожской области. Удар произошел в тот момент, когда спасатели тушили пожар на территории складского помещения.

Также РБК-Украина писало об ударах российских войск в ночь на 16 августа по восточным и северным регионам Украины. В частности, под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей. Военные РФ применяли ракету "Искандер" и 85 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.