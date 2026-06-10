"Шахед" застряг у квартирі одесита з 50 кг вибухівки (відео)
В Одесі вибухотехніки поліції знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона "Герань-2" з 50 кілограмами вибухівки. Боєприпас залишався у квартирі на 11-му поверсі багатоповерхівки після нічної атаки на місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області.
У ніч на 10 червня під час чергової дронової атаки на Одесу один з безпілотників влучив у багатоповерхівку у Приморському районі.
Прибувши на місце події, фахівці управління вибухотехнічної служби Нацполіції виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки "Герань-2", двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кг вибухової речовини.
За словами поліцейських, бойова частина перебувала у "вкрай небезпечному стані" - вона була споряджена підривачем і мала механічні пошкодження.
Фото: od.npu.gov.ua
Фахівці провели спеціальні роботи з розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Боєприпас планують знищити в умовах полігону.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" і дронами-імітаторами "Пародія". Сили ППО збили більшість, проте були влучання, зокрема в Одесі.
Це вже другий подібний випадок в Одесі за останній місяць. У травні в стіні 15-го поверху одеської висотки застрягла нерозірвана бойова частина "Шахеда".
Тоді поліція провела унікальну спецоперацію з її вилучення, після чого до робіт долучились фахівці радіаційного, хімічного і біологічного захисту ДСНС.