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"Шахед" застряг у квартирі одесита з 50 кг вибухівки (відео)

16:10 10.06.2026 Ср
2 хв
Бойова частина була у "вкрай небезпечному стані"
aimg Валерія Абабіна
"Шахед" застряг у квартирі одесита з 50 кг вибухівки (відео) Фото: В Одесі ворожий дрон влучив у квартиру і не вибухнув (od.npu.gov.ua)
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В Одесі вибухотехніки поліції знешкодили нерозірвану бойову частину російського дрона "Герань-2" з 50 кілограмами вибухівки. Боєприпас залишався у квартирі на 11-му поверсі багатоповерхівки після нічної атаки на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області.

У ніч на 10 червня під час чергової дронової атаки на Одесу один з безпілотників влучив у багатоповерхівку у Приморському районі.

Прибувши на місце події, фахівці управління вибухотехнічної служби Нацполіції виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки "Герань-2", двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кг вибухової речовини.

За словами поліцейських, бойова частина перебувала у "вкрай небезпечному стані" - вона була споряджена підривачем і мала механічні пошкодження.

Фото: od.npu.gov.ua

Фахівці провели спеціальні роботи з розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Боєприпас планують знищити в умовах полігону.

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Нагадаємо, у ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" і дронами-імітаторами "Пародія". Сили ППО збили більшість, проте були влучання, зокрема в Одесі.

Це вже другий подібний випадок в Одесі за останній місяць. У травні в стіні 15-го поверху одеської висотки застрягла нерозірвана бойова частина "Шахеда".

Тоді поліція провела унікальну спецоперацію з її вилучення, після чого до робіт долучились фахівці радіаційного, хімічного і біологічного захисту ДСНС.

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