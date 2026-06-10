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"Шахед" застрял в квартире одессита с 50 кг взрывчатки (видео)

16:10 10.06.2026 Ср
2 мин
Боевая часть была в "крайне опасном состоянии"
aimg Валерия Абабина
"Шахед" застрял в квартире одессита с 50 кг взрывчатки (видео) Фото: В Одессе вражеский дрон попал в квартиру и не взорвался (od.npu.gov.ua)
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В Одессе взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского дрона "Герань-2" с 50 килограммами взрывчатки. Боеприпас оставался в квартире на 11-м этаже многоэтажки после ночной атаки на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

В ночь на 10 июня во время очередной дроновой атаки на Одессу один из беспилотников попал в многоэтажку в Приморском районе.

Прибыв на место происшествия, специалисты управления взрывотехнической службы Нацполиции обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2", двигатель, электронные компоненты и не детонированную боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества.

По словам полицейских, боевая часть находилась в "крайне опасном состоянии" - она была снаряжена взрывателем и имела механические повреждения.

Фото: od.npu.gov.ua

Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. Боеприпас планируют уничтожить в условиях полигона.

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Напомним, в ночь на 10 июня Россия атаковала Украину 207 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия". Силы ПВО сбили большинство, однако были попадания, в частности в Одессе.

Это уже второй подобный случай в Одессе за последний месяц. В мае в стене 15-го этажа одесской высотки застряла неразорвавшаяся боевая часть "Шахеда".

Тогда полиция провела уникальную спецоперацию по ее изъятию, после чего к работам присоединились специалисты радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС.

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