"Шахед" застрял в квартире одессита с 50 кг взрывчатки (видео)

В Одессе взрывотехники полиции обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российского дрона "Герань-2" с 50 килограммами взрывчатки. Боеприпас оставался в квартире на 11-м этаже многоэтажки после ночной атаки на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

В ночь на 10 июня во время очередной дроновой атаки на Одессу один из беспилотников попал в многоэтажку в Приморском районе.

Прибыв на место происшествия, специалисты управления взрывотехнической службы Нацполиции обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2", двигатель, электронные компоненты и не детонированную боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества.

По словам полицейских, боевая часть находилась в "крайне опасном состоянии" - она была снаряжена взрывателем и имела механические повреждения.

Фото: od.npu.gov.ua

Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. Боеприпас планируют уничтожить в условиях полигона.