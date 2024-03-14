ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахед" впав у середмісті Харкова

Харків, Четвер 14 березня 2024 04:49
UA EN RU
"Шахед" впав у середмісті Харкова Фото: "Шахед" впав у середмісті Харкова (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Уночі проти 14 березня у Харкові впав ворожий "Шахед". Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Ігоря Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Нічна атака РФ на Харків

У ніч проти 14 березня росіяни запустили по Україні кілька груп ударних дронів типу "Шахед".

О 03:45 у Повітряних силах України вказали, що в Харківській області триває атака "Шахедів". Крім того, кілька груп ударних дронів ворога з Полтавської області рухалися на північ, у Чернігівській та Сумській областях був зафіксований поодинокий рух "Шахедів".

Також військові повідомляли про значну кількість дронів російських інтервентів у Харківській області, які рухалися хаотично.

О 05:10 у Харкові пролунав вибух, повідомив міський голова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Неможливо задовольнити одразу. У Умєрова пояснили, чи є потреба мобілізувати 500 тисяч осіб
Неможливо задовольнити одразу. У Умєрова пояснили, чи є потреба мобілізувати 500 тисяч осіб
DAILY
Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"