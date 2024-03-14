"Шахед" впав у середмісті Харкова

Уночі проти 14 березня у Харкові впав ворожий "Шахед". Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Ігоря Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Нічна атака РФ на Харків

У ніч проти 14 березня росіяни запустили по Україні кілька груп ударних дронів типу "Шахед".

О 03:45 у Повітряних силах України вказали, що в Харківській області триває атака "Шахедів". Крім того, кілька груп ударних дронів ворога з Полтавської області рухалися на північ, у Чернігівській та Сумській областях був зафіксований поодинокий рух "Шахедів".

Також військові повідомляли про значну кількість дронів російських інтервентів у Харківській області, які рухалися хаотично.

О 05:10 у Харкові пролунав вибух, повідомив міський голова.