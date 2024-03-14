"Шахед" упал в центре Харькова

Ночью на 14 марта в Харькове упал вражеский "Шахед". Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова, дрон-камикадзе разработки Shahed упал в центре Харькова, в районе частных домов. Пока о пострадавших не сообщается.

Ночная атака РФ на Харьков

В ночь на 14 марта россияне запустили по Украине несколько групп ударных дронов типа "Шахед" .

В 03:45 в Воздушных силах Украины указали, что в Харьковской области идет атака "Шахедов". Кроме того, несколько групп ударных дронов врага из Полтавской области двигались на север, в Черниговской и Сумской областях было зафиксировано одиночное движение "Шахедов".

Также военные сообщали о значительном количестве дронов двигавшихся хаотично российских интервентов в Харьковской области.

В 05:10 в Харькове раздался взрыв, сообщил городской голова.

В 05:11 глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что кафиры наносят удары по Харькову.