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"Шахед" упал в центре Харькова

Харьков, Четверг 14 марта 2024 04:49
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"Шахед" упал в центре Харькова Фото: "Шахед" упал в центре Харькова (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Ночью на 14 марта в Харькове упал вражеский "Шахед". Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова, дрон-камикадзе разработки Shahed упал в центре Харькова, в районе частных домов. Пока о пострадавших не сообщается.

Ночная атака РФ на Харьков

В ночь на 14 марта россияне запустили по Украине несколько групп ударных дронов типа "Шахед" .

В 03:45 в Воздушных силах Украины указали, что в Харьковской области идет атака "Шахедов". Кроме того, несколько групп ударных дронов врага из Полтавской области двигались на север, в Черниговской и Сумской областях было зафиксировано одиночное движение "Шахедов".

Также военные сообщали о значительном количестве дронов двигавшихся хаотично российских интервентов в Харьковской области.

В 05:10 в Харькове раздался взрыв, сообщил городской голова.

В 05:11 глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что кафиры наносят удары по Харькову.

Напомним, ночью 12 марта в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны взрывы . Часть беспилотников следовала транзитом через Хмельницкую область в ряд западных регионов.

Кроме того, в результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Сумах, 13 марта, количество пострадавших увеличилось до 12 человек . Также спасатели провели аварийно-восстановительные работы (закрыто 24 окна) в соседнем доме, который получил повреждение взрывной волной.

Ранее мы писали, что 11 марта в результате ночной атаки РФ с применением ударных дронов были зафиксированы три попадания на территории Слободского района Харькова . Произошел пожар, который удалось ликвидировать. Были повреждены многоэтажки, админздания, жилые дома, частные автомобили.

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Харьков Война России против Украины Атака дронов
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