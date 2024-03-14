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Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: кількість постраждалих збільшилася

Суми, Четвер 14 березня 2024 00:20
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Удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: кількість постраждалих збільшилася Фото: удар "Шахеда" по багатоповерхівці в Сумах: кількість постраждалих збільшилася (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Ксенія Вертебна

У Сумах внаслідок нічного влучання ударного безпілотника типу "Шахед" у багатоповерхівку, кількість постаждалих станом на вечір збільшилася до 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"У результаті аварійно-рятувальних робіт з під-завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули", - написали в ОВА.

Крім того, працівниками ДСНС врятовано 10 жителів будинку (5 деблоковано), 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

На базі намету ДСНС знаходиться Пункт незламності, який працює цілодобово та надав допомогу 279 громадянам щодо обігріву та побутових проблем. Також психологами ГУ ДСНС та ГУ НП України у Сумській області надано психологічну допомогу 57 громадянам.

Також повідомляється, що рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи (закрито 24 вікна) у сусідньому будинку який зазнав пошкодження вибуховою хвилею.

Атака "Шахеда" на Суми

Нагадаємо, вночі проти 13 березня російські війська атакували Суми за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед", під час повітряної тривоги в місті було чути вибухи. Один із дронів влучив у п'ятиповерховий будинок. На місці події працювали аварійно-рятувальні служби.

В ОВА повідомляли, що з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Також повідомлялось про двох загиблих.

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