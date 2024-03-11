Три влучання. Поліція уточнила наслідки нічних ударів "Шахедів" по Харкову

У Харкові внаслідок нічної повітряної атаки російських окупантів із застосуванням ударних дронів були зафіксовані три влучання на території Слобідського района міста. В результаті були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівка, адміністративні будівлі та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області .

Як уточнили в правоохоронних органах, окупанти вдарили "Шахедами" близько 01:10 по Слобідському району Харкова.

"Зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями", - йдеться в повідомленні.

Даних про постраждалих не надходило.

Як наслідки

Через ворожі удари "Шахедами" сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, було пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі.

Нічний удар "Шахедами" по Харкову

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе для ударів, через що було оголошено повітряну тривогу у кількох областях.

Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, цієї ночі під час атаки дронів у місті був "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури, що знаходиться в районі щільної житлової забудови. Був частково пошкоджений сам обʼєкт та житлові будинки поруч. Він уточнив, що обійшлося без жертв.

Додамо, що пізніше в Харківській обласній прокуратурі показали відео наслідків влучання "Шахеда" по місту.

Як поінформували в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, загалом цієї ночі росіяни запустили 25 дронів-камікадзе, з яких 15 вдалося знищити силами ППО.