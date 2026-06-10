"Шахед" впав на пасажирський поїзд у Сумах

"Черговий підступний напад російських загарбників на Сумщині. Ворог атакував територію вокзалу у Сумах БПЛА. "Шахед" був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів. Як результат - загоряння даху останнього вагона", - йдеться у заяві.

Зазначається, що пасажири та бригада поїзда не постраждали, оскільки на момент інциденту перебували в укритті.

"Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою +5 години. Робимо все, щоб надолужити відставання від графіку", - наголосили в УЗ.

Фото: наслідки падіння "Шахеда" на потяг ("Укрзалізниця")

Нагадаємо, 30 травня російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу у Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки загинув машиніст, ще двоє залізничників були поранені.