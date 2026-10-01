Реактивний дрон влучив у школу в Києві, виникла пожежа

"У Солом'янському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Про постраждалих у повідомленні не йдеться.

Нагадаємо, уночі на 1 жовтня дрони атакували Київ.

У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку, а в Оболонському палав склад. Постраждалого передали медикам.