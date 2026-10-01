Реактивний дрон влучив у школу в Києві, виникла пожежа

У Києві дрон влучив у будівлю школи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.
"У Солом'янському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Про постраждалих у повідомленні не йдеться.
Нагадаємо, уночі на 1 жовтня дрони атакували Київ.
У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку, а в Оболонському палав склад. Постраждалого передали медикам.
Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 30 вересня ворог поцілив у складські приміщення на Оболоні.
Після десятої вечора Повітряні Сили почали попереджати про реактивні дрони, які летіли на столицю з кількох напрямків.