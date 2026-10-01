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У Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждала

07:52 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждала Фото: рятувальники на місці подій (t.me/dsns_telegram)
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Росіяни в ніч на 1 жовтня та зранку вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу були зафіксовані влучання та пожежі, через що постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України та канал мера Києва Віталія Кличка.

Росіяни в ніч на 1 жовтня та зранку вчергове атакували Київ дронами. Надзвичайники поінформували, що внаслідок нічної атаки наслідки зафіксовані у двох районах - Солом'янському та Оболонському. Зокрема:

  • у Солом'янському районі внаслідок обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку. Також вогонь охопив припарковані автівки. Пожежа була ліквідована на площі 80 квадратних метрів.
  • тим часом в Оболонському районі виникла масштабна пожежа у складській будівлі. Пожежу було ліквідовано, постраждалого передали медикам.
У Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждалаУ Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, одна людина постраждала

Окрім того, зранку ворог знову почав атакувати Київ реактивними дронами, через що у місті лунали вибухи. Наразі вже відомо про перші наслідки.

"Влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та дрони. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та інші будівлі, а також виникли пожежі. Крім того, після ударів спостерігалися перебої з електропостачанням.

До слова, вже вдень і ввечері 30 вересня росіяни цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру Києва, через що були застосовані екстрені відключення світла.

Детальніше про те, як Росія змінює тактику атак на Київ, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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