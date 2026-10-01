Реактивный дрон попал в школу в Киеве, возник пожар

"В Соломенском районе попадание БпЛА в здание школы. Есть возгорание. Дети находились в укрытии. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

О пострадавших в сообщении речь не идет.

Напомним, ночью на 1 октября дроны атаковали Киев.

В Соломенском районе горело помещение на первом этаже 16-этажного дома, а в Оболонском горел склад. Пострадавший был передан медикам.