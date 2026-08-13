"Шахед" прицільно влучив у пасажирський поїзд на Одещині, є загиблі

На Одещині ворожий дрон прицільно вдарив по локомотиву пасажирського потяга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook .

Як сталася атака

Моніторингова команда зафіксувала загрозу безпілотника і подала команду на зупинку. Потяг заходив на станцію, щоб безпечно евакуювати пасажирів.

Через різкий маневр реактивного "Шахеда" в локомотивної бригади не залишилося часу зупинити склад повністю та евакуюватися самим.

Загинули машиніст та його помічник

"На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді - машиністу та помічнику", - написав Олександр Перцовський.

"Схиляємо голову перед героїзмом наших колег - вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів", - додав голова правління "Укрзалізниці".

Усіх 340 пасажирів та поїзну бригаду вивели в безпечне місце. Постраждалих серед них немає.

Наразі організовано довезення людей до Одеси автобусами.

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В Одеській ОВА показали фото потяга, що постраждав від удару.

На місці події продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин рф проти мирної Одещини.

Атаки на потяги вже траплялись раніше

Нагадаємо, 14 березня дрон РФ влучив у пасажирський потяг сполученням Смородине - Ворожба на Сумщині.