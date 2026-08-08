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Росіяни атакували поїзд Суми - Київ: що відомо про наслідки

10:17 08.08.2026 Сб
1 хв
Залізничники встигли відвести людей від небезпеки, однак без наслідків для поїзда не обійшлося
aimg Марія Науменко
Росіяни атакували поїзд Суми - Київ: що відомо про наслідки Фото: поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)
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Поїзд Суми - Київ потрапив під атаку російських безпілотників на Сумщині. Пасажирів встигли евакуювати, тому обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

За даними компанії, російські безпілотники влучили по локомотиву поїзда Суми - Київ. Атака сталася на території Сумської області.

Загрозу вчасно виявила моніторингова група. Після цього поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів на безпечну відстань.

Унаслідок атаки люди не постраждали. Водночас пошкоджень зазнав один із вагонів поїзда.

Що буде з рухом поїздів

Наразі залізничники працюють над відновленням руху та намагаються зробити відхилення від графіка на цій ділянці мінімальним.

В "Укрзалізниці" також подякували Сумській обласній військовій адміністрації за координацію та допомогу після атаки.

Нагадаємо, 6 серпня російські війська також атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині. Біля вокзалу в Лозовій окупанти вдарили дроном по вагону поїзда.

Унаслідок атаки загинули залізничники, ще кілька людей отримали поранення. Через удар були пошкоджені будівля вокзалу, контактна мережа та рухомий склад.

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Російська Федерація Україна Укрзалізниця Сумська область Суми Київ
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