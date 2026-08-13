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"Шахед" прицельно попал в пассажирский поезд в Одесской области, есть погибшие

09:33 13.08.2026 Чт
2 мин
В поезде находились 340 человек
aimg Елена Чупровская
"Шахед" прицельно попал в пассажирский поезд в Одесской области, есть погибшие Фото: Россия прицельно ударила по поезду "Укрзализныци" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
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В Одесской области вражеский дрон прицельно ударил по локомотиву пассажирского поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook.

Как случилась атака

Мониторинговая команда зафиксировала угрозу беспилотника и подала команду на остановку. Поезд заходил на станцию, чтобы безопасно эвакуировать пассажиров.

Из-за резкого маневра реактивного "Шахеда" у локомотивной бригады не осталось времени остановить состав полностью и эвакуироваться самим.

Погиб машинист и его помощник

"К сожалению, должен от первого лица сообщить о самом страшном: предварительно по имеющейся информации этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде - машинисту и помощнику", - написал Александр Перцовский.

"Склоняем голову перед героизмом наших коллег - они погибли, останавливая поезд для безопасной высадки и спасения своих пассажиров", - добавил председатель правления "Укрзализныци".

Все 340 пассажиров и поездную бригаду вывели в безопасное место. Пострадавших в их числе нет.

В настоящее время организованы довозы людей в Одессу автобусами.

Атаки на поезда уже случались раньше

Напомним, 14 марта дрон РФ попал в пассажирский поезд сообщением Смородино - Ворожба в Сумской области.

Мониторинговая служба тогда эвакуировала людей, поэтому пострадавших среди пассажиров и железнодорожников не было.

Тем временем 8 августа беспилотники РФ попали по локомотиву поезда Сумы - Киев, пассажиров успели эвакуировать заранее.

Один из вагонов получил повреждение.

Из-за постоянных обстрелов поездов оккупантами в "Укрзализныце" ввели остановки безопасности.

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