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"Шахед", який вночі атакував Україну, пролетів 170 км через Білорусь, - "Гаюн"

Фото: під час атаки дронів на Україну шість дронів зайшли в Білорусь (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські дрони шість разів за останні 24 години перетинали кордон Білорусі. Один з них пройшов більш як 170 км вглиб країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, протягом останньої доби зафіксовано щонайменше 6 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України.  

Перший захід був о 14:23, коли один дрон залетів на Комарин і далі вийшов на Прип'ять. Подальші заходи зафіксовано о:

  • 15:05,
  • 20:58,
  • 01:03 (2х),
  • 07:31. 

Водночас, за даними моніторингової групи, "Шахед", який залетів о 15:05 через Асаревичі, пролетів півднем Білорусі більше ніж 170 км і вийшов назад в Україну в районі Милошевичів (Лельчицький р-н).

Ще один дрон, який зайшов о 20:58 через Комарин, також пішов на захід по кордону, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21:30.

Комбінована атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 22 грудня російські військові завдали комбінованої атаки по Україні. Для цього ворог задіяв балістику та понад 100 дронів. РБК-Україна повідомляло, як відпрацювала протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Зауважимо, що внаслідок російського удару у Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки.

Зокрема, уламки дрону впали на багатоповерхівку у Броварах. Там почалась пожежа. Крім того, у Чернігівській області через падіння уламків "Шахеда" пошкоджено адмінбудівлю.

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