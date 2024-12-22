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Падіння уламків дрону на багатоповерхівку у Броварах: фото наслідків

Бровари, Неділя 22 грудня 2024 10:45
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Падіння уламків дрону на багатоповерхівку у Броварах: фото наслідків Фото: рятувальники показали наслідки падіння уламків дрону на будинок у Броварах (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталія Гурковська

Уламки дрону впали на багатоповерхівку у Броварах в ніч на 22 грудня, почалась пожежа. Рятувальники показали фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

"Сьогодні в 00:30 внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтової 25-ти поверхового житлового будинку у місті Бровари", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце, провели евакуацію мешканців будинку та деблокували жителів однієї з квартир.

"Пожежу ліквідовано на площі 30 м. кв. Жертв та потерпілих не має", - констатували у ДСНС.

Наслідки падіння уламків дрону на будинок у Броварах (t.me/dsns_kyiv_region)

Атака РФ по Україні

В ніч на 22 грудня російські війська знову атакували Україну безпілотниками. У Києві та низці областей після опівночі оголосили повітряну тривогу.

Військові фіксували у північній частині Київської області декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської області.

Зокрема, як повідомлялось, відбулось падіння уламків на будинок у Броварах Київської області.

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Київська область Бровари Війна в Україні Дрони
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