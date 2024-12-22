Падіння уламків дрону на багатоповерхівку у Броварах: фото наслідків
Уламки дрону впали на багатоповерхівку у Броварах в ніч на 22 грудня, почалась пожежа. Рятувальники показали фото наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.
"Сьогодні в 00:30 внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтової 25-ти поверхового житлового будинку у місті Бровари", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце, провели евакуацію мешканців будинку та деблокували жителів однієї з квартир.
"Пожежу ліквідовано на площі 30 м. кв. Жертв та потерпілих не має", - констатували у ДСНС.
Наслідки падіння уламків дрону на будинок у Броварах (t.me/dsns_kyiv_region)
Атака РФ по Україні
В ніч на 22 грудня російські війська знову атакували Україну безпілотниками. У Києві та низці областей після опівночі оголосили повітряну тривогу.
Військові фіксували у північній частині Київської області декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської області.
Зокрема, як повідомлялось, відбулось падіння уламків на будинок у Броварах Київської області.
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