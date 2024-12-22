"Шахед", который ночью атаковал Украину, пролетел 170 км через Беларусь, - "Гаюн"

Российские дроны шесть раз за последние 24 часа пересекали границу Беларуси. Один из них прошел более 170 км вглубь страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Беларускі Гаюн".
По данным мониторинговой группы, в течение последних суток зафиксировано не менее 6 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины.
Первый заход был в 14:23, когда один дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы зафиксированы в:
В то же время, по данным мониторинговой группы, "Шахед", который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий р-н).
Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин, также пошел на запад по границе, курсом на Ельск, где исчез с момента последней фиксации в 21:30.
Напомним, что в ночь на 22 декабря российские военные нанесли комбинированную атаку по Украине. Для этого враг задействовал баллистику и более 100 дронов. РБК-Украина сообщало, как отработала противовоздушная оборона по вражеским целям.
Заметим, что в результате российского удара в Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях повреждены частные предприятия, многоквартирные дома.
В частности, обломки дрона упали на многоэтажку в Броварах. Там начался пожар. Кроме того, в Черниговской области из-за падения обломков "Шахеда" повреждено админздание.
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