"Шахед", который ночью атаковал Украину, пролетел 170 км через Беларусь, - "Гаюн"

По данным мониторинговой группы, в течение последних суток зафиксировано не менее 6 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины.

Первый заход был в 14:23, когда один дрон залетел на Комарин и далее вышел на Припять. Дальнейшие заходы зафиксированы в:

15:05,

20:58,

01:03 (2х),

07:31.

В то же время, по данным мониторинговой группы, "Шахед", который залетел в 15:05 через Асаревичи, пролетел по югу Беларуси более 170 км и вышел обратно в Украину в районе Милошевичей (Лельчицкий р-н).

Еще один дрон, который зашел в 20:58 через Комарин, также пошел на запад по границе, курсом на Ельск, где исчез с момента последней фиксации в 21:30.