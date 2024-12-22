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Росія атакувала Україну балістикою та 103 дронами. Як відпрацювала ППО

Україна, Неділя 22 грудня 2024 10:56
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Росія атакувала Україну балістикою та 103 дронами. Як відпрацювала ППО Фото: ППО збила 52 з 103 дронів, запущених РФ по Україні в ніч на 22 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни атакували Україну балістикою та 103 дронами в ніч на 22 грудня. Українські військови збили половину із запущених безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 грудня противник, атакував 103 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

"Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонської області", - зазначили військові.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях", - розповіли у Повітряних силах.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, один дрон полетів у напрямку Білорусі.

Наслідки атаки РФ по Україні

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки.

Зокрема, уламки дрону впали на багатоповерхівку у Броварах в ніч на 22 грудня, почалась пожежа. Крім того, у Чернігівській області через падіння уламків "Шахеда" пошкоджено адмінбудівлю.

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