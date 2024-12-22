Росія атакувала Україну балістикою та 103 дронами. Як відпрацювала ППО
Росіяни атакували Україну балістикою та 103 дронами в ніч на 22 грудня. Українські військови збили половину із запущених безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 22 грудня противник, атакував 103 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.
Окупанти запускали безпілотники із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.
"Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонської області", - зазначили військові.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях", - розповіли у Повітряних силах.
Крім того, через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, один дрон полетів у напрямку Білорусі.
Наслідки атаки РФ по Україні
У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства, багатоквартирні будинки.
Зокрема, уламки дрону впали на багатоповерхівку у Броварах в ніч на 22 грудня, почалась пожежа. Крім того, у Чернігівській області через падіння уламків "Шахеда" пошкоджено адмінбудівлю.
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