"Шахед для бідних". Військові показали, як збивають картонні дрони окупантів

Українські військові знищують російські ударні дрони на Лиманському напрямку. Там окупанти використовують паперові безпілотники "Молнія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 63-ї окремої механізованої бригади.
Прес-служба 63-ї окремої механізованої бригади повідомила, що ці безпілотники виготовлені з картону, фанери та пластику.
"Насправді це дуже неприємна штука - так би мовити, "Шахед" для бідних. Коштує копійки (2 тисячі доларів), а може пролетіти 50 км і притагти 10-кілограмовий снаряд", - зазначили військові.
У бригаді запевнили, що українські зенітники здатні фіксувати навіть такі дрони, а пілоти БПЛА - знищувати їх за допомогою FPV-дронів.
Нагадаємо, що раніше сьогодні ЗСУ показали дрон-рушницю Lucky Strike, яка може знищувати ворожі безпілотники.
Зауважимо, що вчора, глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що Нідерланди виділять фінансову допомогу на дрони для України. Наразі йде мова про 700 мільйонів євро.
Ми також писали, що днями Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.
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