"Шахед для бідних". Військові показали, як збивають картонні дрони окупантів

Прес-служба 63-ї окремої механізованої бригади повідомила, що ці безпілотники виготовлені з картону, фанери та пластику.

"Насправді це дуже неприємна штука - так би мовити, "Шахед" для бідних. Коштує копійки (2 тисячі доларів), а може пролетіти 50 км і притагти 10-кілограмовий снаряд", - зазначили військові.

У бригаді запевнили, що українські зенітники здатні фіксувати навіть такі дрони, а пілоти БПЛА - знищувати їх за допомогою FPV-дронів.