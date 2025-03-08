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ЗСУ показали дрон-рушницю Lucky Strike: він може знищувати ворожі безпілотники

Україна, Субота 08 березня 2025 19:36
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ЗСУ показали дрон-рушницю Lucky Strike: він може знищувати ворожі безпілотники Фото: ЗСУ представили дрон-рушницю Lucky Strike (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України створили дрон-рушницю Lucky Strike. Він може знищувати російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Як зазначається, технічна інновація, впроваджена інженерами 4-го механізованого батальйону, "дозволяє методично зменшувати популяцію ворожих "мавіків" над лінією зіткнення".

"Воїни нашої бригади вже встигли здивувати противника своїми технічними апгрейдами дронів-бомберів. Пташки, озброєні гранатометами та автоматами, вже застосовуються підрозділами Окремої президентської. Тепер ця лінійка поповнилася дроном Lucky Strike із закріпленим дробовиком", - йдеться у повідомленні.

Українська зброя

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна побудувала новий ОПК, який на сьогодні має спроможності, які зросли в 35 разів до 35 млрд доларів на рік.

За його словами, за два роки виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів у 5 разів, протитанкової зброї у 2 рази, боєприпасів у 2,5 раза.

Шмигаль додав, що зараз Україна виробляє близько третини від необхідної зброї, а мета - 50% щонайменше.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що з початку повномасштабної війни виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Проте додав, що наша країна й надалі потребує підтримки з боку ЄС та США.

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