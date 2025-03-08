"Шахед для бедных". Военные показали, как сбивают картонные дроны оккупантов

Пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады сообщила, что эти беспилотники изготовлены из картона, фанеры и пластика.

"На самом деле это очень неприятная штука - так сказать, "Шахед" для бедных. Стоит копейки (2 тысячи долларов), а может пролететь 50 км и притащить 10-килограммовый снаряд", - отметили военные.

В бригаде заверили, что украинские зенитчики способны фиксировать даже такие дроны, а пилоты БПЛА - уничтожать их с помощью FPV-дронов.