"Шахед для бедных". Военные показали, как сбивают картонные дроны оккупантов

Украинские военные уничтожают российские ударные дроны на Лиманском направлении. Там оккупанты используют бумажные беспилотники "Молния".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 63-й отдельной механизированной бригады.
Пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады сообщила, что эти беспилотники изготовлены из картона, фанеры и пластика.
"На самом деле это очень неприятная штука - так сказать, "Шахед" для бедных. Стоит копейки (2 тысячи долларов), а может пролететь 50 км и притащить 10-килограммовый снаряд", - отметили военные.
В бригаде заверили, что украинские зенитчики способны фиксировать даже такие дроны, а пилоты БПЛА - уничтожать их с помощью FPV-дронов.
Напомним, что ранее сегодня ВСУ показали дрон-ружье Lucky Strike, которое может уничтожать вражеские беспилотники.
Заметим, что вчера, глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что Нидерланды выделят финансовую помощь на дроны для Украины. Сейчас идет речь о 700 миллионах евро.
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