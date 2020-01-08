В шаге от войны: к чему приведет конфликт Ирана и США

После Исламской революции 1979 года Иран стал одним из наиболее антиамерикански настроенных государств. Тегеран начал претендовать на лидерство во всем мусульманском мире, подкрепляя это богатыми запасами нефти и газа, а также курсом на создание ядерного оружия.

Предыдущий президент США Барак Обама к своим главным внешнеполитическим достижениям относил заключение в 2015 году ядерной сделки между Ираном и пятью странами – постоянными членами Совбеза ООН, а также Германией. Согласно ее условиям, Иран обязывался развивать свою ядерную программу исключительно в мирных целях под наблюдением международного сообщества, в обмен на пошаговое снятие со страны экономических санкций.

Тогда как нынешний президент США Дональд Трамп критиковал такой подход своего предшественника, а в мае 2018 года объявил о выходе его страны из соглашения с Ираном. Спустя год Тегеран также заявил о частичном выходе из соглашения, после чего напряжение в регионе начало постепенно нарастать, а США стали перебрасывать туда дополнительные войска.

Убийство генерала и ракетный ответ

Новый виток конфликта начался в самом конце 2019 года, после того, как американцы нанесли серию авиаударов по позициям иракской шиитской вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. В ответ толпа протестующих в Багдаде штурмовала посольство США, разбила ворота учреждения и подожгла приемную.

США нанесли новый, еще более болезненный удар – 3 января вследствие атаки с беспилотников в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Он возглавлял элитное подразделение в составе иранской армии, ответственное за спецоперации за рубежом. Вашингтон официально заявил, что именно Сулеймани стоял за нападением на американское посольство, был причастен к гибели сотен американских военных в регионе, а также якобы замышлял новые масштабные атаки.

Именно эти намерения Трамп назвал главной причиной покушения на иранского генерала, представители его администрации отказались вдаваться в детали и обнародовать данные разведки. Это стало поводом для критики со стороны демократов и оппозиционно настроенных американских СМИ, которые пришли к выводу, что Трамп не имел четкого плана действий в отношении Ирана и по привычке действовал импульсивно.

Как рассказал источник The Washington Post в Белом доме, Трамп якобы говорил своим советникам, что атака на Сулеймани будет политически популярной, а Иран "не сделает ничего слишком глупого" в ответ.

По весьма расхожей версии, американский президент решил использовать ситуацию, чтобы отвлечь внимание от продолжающего процесса импичмента и поднять патриотические настроения в обществе. А на фоне этих событий демократы с их критикой и обвинениями в адрес президента и верховного главнокомандующего выглядели бы неубедительно.

После убийства Сулеймани Вашингтон и Тегеран несколько дней показательно повышали градус конфликта. Трамп в своем Твиттере заявил, что США могут нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе "важным для иранской культуры". 52 – символическое число, именно столько американцев около полутора лет находились в заложниках после атаки на посольство США во время Исламской революции.

Подобные угрозы, более характерные для "Талибана" или ИГИЛ, поставили в тупик даже руководство Пентагона, и судя по всему были характерной для американского президента самодеятельностью, а не реальными военными планами.

В Иране тем временем красочно расписывали будущий акт возмездия за убийство Сулеймани, угрожая не только США, но и их союзникам в регионе, в первую очередь, Израилю (который, правда, не поддержал действия Вашингтона). Впрочем, угрозы "сравнять с землей израильские города" в Иране звучат регулярно из года в год, и почти никогда не сопровождаются реальными действиями.

Расплата все же наступила через пять дней после убийства Сулеймани. И на символизм Трампа в Иране ответили своим символизмом – ракетный удар по двум американским базам в Ираке был нанесен в ночь на 8 января, ровно в то время суток, когда погиб иранский генерал.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что вследствие атаки погибли около 80 человек, но эта информация, судя по всему, была направлена на внутреннюю публику. Официальные лица США и Ирака заявили, что атака обошлась без жертв.

Большинство американских политических комментаторов отмечают, что Иран, скорее всего, именно к этому и стремился, потому и атака была сравнительно небольшой по масштабу – лишь два десятка ракет.

Зато Тегеран показал всему миру, что в принципе готов к открытому нападению на американские военные объекты, причем ювелирно точному, без ущерба для живой силы противника.

"Иран принял и закончил пропорциональные меры по самообороне в соответствии с 51 статьей Устава ООН. Мы не стремимся к эскалации войны, но будем защищать себя от любой агрессии", - заявил вскоре после атаки глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Достаточно спокойный тон этого заявления контрастирует с продолжающимися угрозами со стороны других иранских топ-чиновников нанести удары по Израилю и Объединенным арабским эмиратам в случае, если США нанесут какой-то контрудар.

США тем временем не спешат раскручивать конфликт дальше, немедленной военной реакции на нападение иранцев не последовало. "Все хорошо!" – так Трамп прокомментировал события в своем Твиттере, напомнив о том, что США располагают "самой мощной армией в мире". Уже в среду на брифинге американский президент также не стал нагнетать ситуацию, пообещав лишь усилить экономические санкции против Ирана, но и словом не обмолвился о каких-либо ответных военных действиях.

Как отмечает CNN, действия Ирана вполне могут быть и уловкой – чтобы создать у Вашингтона ложное впечатление о слабости иранских вооруженных сил и их неспособности нанести американцам действительно серьезный урон. Но более приоритетна другая версия – власти США и Ирана понимают, что масштабная война не пойдет на пользу ни одним, ни другим, и сейчас ищут способ деэскалации конфликта. Обмен публичными заявлениями при этом, безусловно, будет продолжаться.

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи потребовал, чтобы американские войска были выведены из ближневосточного региона. В первую очередь, речь идет об Ираке, где на фоне всех событий парламент потребовал вывода из страны пятитысячного американского контингента.

Трамп уже заявил, что не пойдет на это, хотя ранее Пентагон прислал иракским властям письмо с готовностью выполнить их требование. Однако в Белом доме это письмо назвали отправленным по ошибке черновиком.

Украинский след

Буквально через пару часов после ракетной атаки на Ирак разбился самолет Международных авиалиний Украины, следовавший из Тегерана в Киев. Самолет упал через несколько минут после взлета, погибли все находящиеся на борту: 167 пассажиров (в основном, граждане Ирана и Канады) и девять украинских членов экипажа. Естественно, эта катастрофа оказалась в центре внимания мировых СМИ, в контексте происходящего сейчас на Ближнем Востоке.

Сразу после трагедии иранские власти заявили, что катастрофа не связана с боевыми действиями, а вызвана возгоранием двигателя самолета. Версию о теракте или ракетной атаке сразу исключили и в украинском посольстве в Иране, но позже исправили сообщение, отметив, что "информация о причинах катастрофы выясняется комиссией". О необходимости отработать все версии заявил и Владимир Зеленский, экстренно прервавший свой визит в Оман.

В авиакомпании МАУ заявили, что разбившийся Boeing 737-800 был новым и исправным самолетом 2016 года выпуска, с опытным экипажем, который прошел весь необходимый инструктаж и отдохнул перед полетом. А иранские власти заявили, что не передадут черные ящики производителю, компании Boeing.

Конечно, такие заявления дают отличную почву для различных конспирологических теорий, которые уже активно циркулируют в украинском медиапространстве. Не остались в стороне и российские пропагандистские СМИ, которые активно сеют сомнения в том, что падение самолета было вызвано техническими причинами.

России нынешняя эскалация конфликта вполне может пойти на пользу. И не только потому, что РФ может шантажировать мир своей помощью Ирану и требовать уступок, например, по вопросу Донбасса. На фоне новостей с Ближнего Востока на пять процентов выросла цена на нефть, хотя потом и немного пошла на спад. По прогнозам агентства Fitch, в случае дальнейшей эскалации конфликта, цена нефти марки Brent может подскочить до 70-80 долларов за баррель (на данный момент – около 67$).