Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани

Фото: Хосейн Деган (из открытых источников)

В Тегеране заявили, что Вашингтон начал войну

Военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит военный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, осуществленное силами Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Дегана, в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Сулеймани Иран готовит удар по американским военным объектам.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - заявил он.

Военный советник иранского аятоллы отметил, что "ответ, несомненно, будет военным" и направленный против американских военных ообъектов. Однако он добавил, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться к войне.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал Соединенные Штаты и Иран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства генерала Касема Сулеймани.

Как писало РБК-Украина, 3 января военные США осуществили удар по колонне иранского генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате американской спецоперации погибли восемь человек, среди них и командир иранского спецназа "Кудс" Сулеймани.