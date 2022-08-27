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На шаг ближе к передаче МиГов Киеву. Чехия и Польша будут патрулировать небо Словакии

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Братислава, Суббота 27 августа 2022 18:54
На шаг ближе к передаче МиГов Киеву. Чехия и Польша будут патрулировать небо Словакии
Автор: Константин Широкун

Словакия подписала соглашение, в соответствии с которым Чехия и Польша будут контролировать ее воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства, чтобы возможно отправить их в Украину. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу в субботу, что Братислава по-прежнему готова отправить самолеты в Украину, но соглашение еще не достигнуто.

"Есть политическая воля, есть смысл помогать тем, кто в ней (военной помощи – ред.) нуждается. Как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам", — сказал Надь.

Словакия оценивает МиГи примерно в 300 миллионов евро. По словам министра, Братислава будет добиваться некоторой финансовой, или материальной компенсации за передачу собственной военной техники Украине.

Военная помощь Словакии Украине

Ранее мы писали, что Украина получила от Словакии первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana. САУ Zuzana 2 - это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм.

Также сообщалось, что Братислава передаст Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1, и взамен получит от Германии 15 танков Leopard.

Напомним, Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град". Кроме того, в апреле Братислава отправила в Украину систему противовоздушной обороны C-300.

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