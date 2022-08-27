На крок ближче до передачі МіГів Києву. Чехія і Польща патрулюватимуть небо Словаччини

Словаччина підписала угоду, відповідно до якої Чехія і Польща контролюватимуть її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Братислава виводить з експлуатації свої МіГ-29 радянського виробництва, щоб можливо відправити їх в Україну. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава як і раніше готова відправити літаки в Україну, але угода ще не досягнута.

"Є політична воля, є сенс допомагати тим, хто її (військової допомоги – ред.) потребує. Як тільки буде досягнуто згоди, ми повідомимо вас", - сказав Надь.

Словаччина оцінює літаки МіГ-29 приблизно в 300 мільйонів євро. За словами міністра, Братислава буде домагатися деякої фінансової, або матеріальної компенсації за передачу власної військової техніки Україні.