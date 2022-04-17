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Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры между РФ и Украиной, - Bloomberg

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 00:26
Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговоры между РФ и Украиной, - Bloomberg Фото: Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Роман Мирончук

Российский миллиардер Роман Абрамович снова посетил Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной, которые зашли в тупик после того, как появились доказательства зверств российской армии против мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, осведомленных в этом вопросе, Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров.

Отметим, что миллиардер, имеющий давние связи с президентом РФ Владимиром Путиным, выступал в качестве неформального посредника с тех пор, как в конце февраля началась война.

В интервью украинским интернет-изданиям, опубликованном в субботу, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговоры зашли в тупик, потому что Украина не будет торговать своей территорией и народом.

Он заявил, что, если российские силы реализуют угрозу уничтожить оставшиеся украинские войска, сражающиеся в Мариуполе, это может положить конец переговорам.

В России Абрамович сказал, что представляет сторону, которая поддерживает дипломатическое решение и прекращение войны.

После последнего раунда переговоров в Стамбуле 29 марта, на которых присутствовал Абрамович, не было никаких признаков прогресса. Путин заявил, что переговоры зашли в тупик.

Напомним, Великобритания заморозила 10 млрд долларов активов двух бизнес-партнеров Абрамовича.

Ранее Абрамовичу заморозили активы на 7 млрд долларов.

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