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"Згладжувати кути". У Зеленського назвали завдання Абрамовича на переговорах

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Київ, Середа 20 квітня 2022 10:32
"Згладжувати кути". У Зеленського назвали завдання Абрамовича на переговорах Фото: російський олігарх Роман Абрамович (rbc ru)
Автор: Юлія Бойко

Головним завданням російського олігарха Романа Абрамовича на мирних переговорах з Україною є згладжування кутів. Оскільки російська сторона продовжує стверджувати, що займається "денацифікацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

Зокрема, він заявив, що у нього немає інформації про останній приїзд Абрамовича в Україну та його причини.

"Він є членом російської делегації насамперед, але там він виконує роль медіатора, який повинен робити так, щоб діалог все ж відбувався з урахуванням дуже негативного ставлення нашого до російської делегації або російської делегації, яка продовжує вважати, що вони займаються якоюсь денацифікацією. Тобто його завдання ці кути згладжувати", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Абрамович нещодавно відвідав Київ, щоб відновити мирні переговори між Росією і Україною.

Український президент Володимир Зеленський говорив, що олігарх на переговорах є членом російської делегації.

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