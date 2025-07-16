У сфері з найвищими зарплатами обвалилася кількість вакансій

Фото: в IT-сфері стало значно менше вакансій (Getty Images)

Найвищі зарплати в Україні давно отримують фахівці з IT-сфери. Але попит на їхню працю значно скоротився.

Про це в бліцінтерв'ю для РБК-Україна розповіли на кадровому порталі Work.ua.

"Якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, найбільше просідання вакансій бачимо у сфері IT (розробники, вебдизайнери, тестувальники)", - заявили Work.ua. Також скоротилася кількість вакансій у сфері діловодства, туризму (екскурсовод, менеджер з туризму). З усіх вакансій тільки 6% припадає на віддалену роботу. Водночас у претендентів запит на "дистанційку" дуже високий. Тому конкуренція за такі посади в 5-6 разів вища за середню на ринку. За даними Work.ua, найактивніше шукають працівників ритейл, готельно-ресторанний бізнес, оптова торгівля, медицина. Серед найбільших роботодавців - "Аврора", "Фора", "Нова пошта", EVA, NOVUS, "АТБ", "Сільпо". Фактично одним із роботодавців зараз виступають Сили оборони, які наразі розмістили майже 10 тисяч вакансій на Work.ua.