Сезонний стрибок цін: як подорожчали в Україні огірки та скільки коштують помідори

Середина листопада вносить свої корективи в ціни на популярні серед українців овочі. Відчутно подорожчали огірки, тоді як помідори досі залишаються більш доступними.
Докладніше про причини здорожчання огірків, поточні ціни та ситуацію з вартістю помідорів у різних магазинах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Минулого тижня ціни на огірки на гуртовому ринку "Столичний" у Києві виросли до 200 гривень за кілограм.
Стільки коштували уманські колючі огірки нового обороту, тоді як за гладкі потрібно було віддати 160 гривень за кілограм.
Колючі огірки від іншого виробника також коштували по 160 гривень за кілограм (про що свідчить відповідний відеоогляд).
Водночас за кілограм турецьких огірків потрібно було віддати (згідно з даними на сайті ринку), близько 145-150 гривень за кілограм.
В AgroTimes уточнили, що така ситуація пов'язана:
Виходячи з даних порталу "Мінфін" (станом на 16 листопада 2026 року), вартість огірків в Україні залежить від:
Так, середня вартість кілограма:
Ціни на томати на гуртовому ринку "Столичний" у Києві були минулого тижня значно демократичнішими:
Зараз, згідно з даними порталу "Мінфін", середня ціна на червоні помідори становить 122,35 гривні:
Рожеві помідори можна знайти в середньому за 115,83 гривні:
Тим часом середня ціна (станом на 16 листопада) за помідори-сливки - 142,82 гривні:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на продукти у світі зросли до максимуму за чотири роки.
Крім того, ми пояснювали, які продукти в Україні найбільше залежать від долара.
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