Сезонний стрибок цін: як подорожчали в Україні огірки та скільки коштують помідори

Чому ціни на огірки стрімко злетіли

Минулого тижня ціни на огірки на гуртовому ринку "Столичний" у Києві виросли до 200 гривень за кілограм.

Стільки коштували уманські колючі огірки нового обороту, тоді як за гладкі потрібно було віддати 160 гривень за кілограм.

Колючі огірки від іншого виробника також коштували по 160 гривень за кілограм (про що свідчить відповідний відеоогляд).

Водночас за кілограм турецьких огірків потрібно було віддати (згідно з даними на сайті ринку), близько 145-150 гривень за кілограм.

В AgroTimes уточнили, що така ситуація пов'язана:

із періодом закінчення обороту плівкових теплиць;

із нестачею продукції на ринку.

Скільки коштують огірки зараз

Виходячи з даних порталу "Мінфін" (станом на 16 листопада 2026 року), вартість огірків в Україні залежить від:

сорту;

конкретної роздрібної мережі (магазину).

Так, середня вартість кілограма:

огірків у Novus - 154 гривні;

огірків гладких у Megamarket - 194,50 гривні;

огірків колючих у Megamarket - 250,50 гривні;

огірків короткоплідних в Auchan - 195,90 гривні.

Поточні ціни на огірки у різних супермаркетах (інфографіка: index.minfin.com.ua)

Що відбувається з цінами на помідори

Ціни на томати на гуртовому ринку "Столичний" у Києві були минулого тижня значно демократичнішими:

червоний томат пропонували по 70 гривень за кілограм;

томат-сливку - по 100 гривень за кілограм;

жовтий томат - по 110 гривень за кілограм;

жовтий томат-сливку - по 140 гривень за кілограм;

рожеві томати - від 110 до 140 гривень за кілограм.

Зараз, згідно з даними порталу "Мінфін", середня ціна на червоні помідори становить 122,35 гривні:

в Auchan - 144,70 гривень за кілограм;

в Novus - 99,99 гривень за кілограм.

Рожеві помідори можна знайти в середньому за 115,83 гривні:

в Auchan - 109,50 гривень за кілограм;

в Novus - 119 гривень за кілограм;

в Metro - 119 гривень за кілограм.

Поточні ціни на помідори у різних супермаркетах (інфографіка: index.minfin.com.ua)

Тим часом середня ціна (станом на 16 листопада) за помідори-сливки - 142,82 гривні: