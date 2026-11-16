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Сезонный скачок цен: как подорожали в Украине огурцы и сколько стоят помидоры

11:04 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Середина ноября вносит свои коррективы в цены на популярные среди украинцев овощи. Ощутимо подорожали огурцы, тогда как помидоры до сих пор остаются более доступными.

Подробнее о причинах подорожания огурцов, текущих ценах и ситуации со стоимостью помидоров в разных магазинах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему цены на огурцы стремительно взлетели

На прошлой неделе цены на огурцы на оптовом рынке "Столичный" в Киеве выросли до 200 гривен за килограмм.

Столько стоили уманские колючие огурцы нового оборота, в то время как за гладкие нужно было отдать 160 гривен за килограмм.

Колючие огурцы от другого производителя также стоили по 160 гривен за килограмм (о чем свидетельствует соответствующий видеообзор).

В то же время за килограмм турецких огурцов нужно было отдать (согласно данным на сайте рынка), около 145-150 гривен за килограмм.

В AgroTimes уточнили, что такая ситуация связана:

  • с периодом окончания оборота пленочных теплиц;
  • с нехваткой продукции на рынке.

Сколько стоят огурцы сейчас

Исходя из данных портала "Минфин" (по состоянию на 16 ноября 2026 года) стоимость огурцов в Украине зависит от:

  • сорта;
  • конкретной розничной сети (магазина)

Так, средняя стоимость килограмма:

  • огурцов в Novus - 154 гривны;
  • огурцов гладких в Megamarket - 194,50 гривны;
  • огурцов колючих в Megamarket - 250,50 гривны;
  • огурцов короткоплодных в Auchan - 195,90 гривны.

Текущие цены на огурцы в разных супермаркетах (инфографика: index.minfin.com.ua)

Что происходит с ценами на помидоры

Цены на томаты на оптовом рынке "Столичный" в Киеве были на прошлой неделе значительно демократичнее:

  • красный томат предлагали по 70 гривен за килограмм;
  • томат-сливку - по 100 гривен за килограмм;
  • желтый томат - по 110 гривен за килограмм;
  • желтый томат-сливку - по 140 гривен за килограмм;
  • розовые томаты - от 110 до 140 гривен за килограмм.

Сейчас, согласно данным портала "Минфин", средняя цена на красные помидоры составляет 122,35 гривны:

  • в Auchan - 144,70 гривен за килограмм;
  • в Novus - 99,99 гривен за килограмм.

Розовые помидоры можно найти в среднем за 115,83 гривны:

  • в Auchan - 109,50 гривен за килограмм;
  • в Novus - 119 гривен за килограмм;
  • в Metro - 119 гривен за килограмм.

Текущие цены на помидоры в разных супермаркетах (инфографика: index.minfin.com.ua)

Тем временем средняя цена (по состоянию на 16 ноября) за помидоры-сливки - 142,82 гривны:

  • в Metro - 123,76 гривен за килограмм;
  • в Auchan - 113 гривен за килограмм;
  • в Novus - 119 гривен за килограмм;
  • в Megamarket - 215,50 гривен за килограмм.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на продукты в мире выросли до максимума за четыре года.

Кроме того, мы объясняли, какие продукты в Украине больше всего зависят от доллара.

Читайте также, зачем Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.

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