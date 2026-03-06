Машини є не для всіх: коли потрібно шукати авто для іспиту на права самостійно

Перед складанням практичного іспиту кандидати у водії самі обирають транспортний засіб. У більшості випадків автомобіль можна взяти у сервісному центрі, однак для деяких категорій транспорт доведеться забезпечити самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС України .

Які автомобілі надають сервісні центри

У сервісних центрах МВС є власний автопарк для складання практичного іспиту. Йдеться про автомобілі як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач.

У всіх сервісних центрах доступні транспортні засоби категорії B, адже саме на таких автомобілях кандидати найчастіше складають іспит.

У деяких центрах також є транспорт для інших категорій, зокрема: С, C1, D1 та A.

Під час запису на практичний іспит через електронну систему кандидат одразу може побачити, чи є у вибраному центрі транспортний засіб потрібної категорії.

Коли транспорт потрібно забезпечити самостійно

Якщо у сервісному центрі немає автомобіля потрібної категорії, кандидат у водії має складати іспит на транспорті навчального закладу. У такому разі авто необхідно доставити до сервісного центру у визначений час і місце проведення іспиту.

При цьому транспортний засіб повинен відповідати кільком вимогам:

бути обладнаним системою відеофіксації;

належати акредитованому навчальному закладу.

У МВС уточнюють, що автомобіль не обов’язково має належати саме тій автошколі, де кандидат проходив навчання.

Що перевіряють перед початком іспиту

Перед початком практичного іспиту адміністратори сервісного центру перевіряють транспортний засіб на відповідність вимогам безпеки.

У відомстві наголошують, що дотримання цих правил забезпечує прозорість та об’єктивність складання іспиту.

Інформацію про наявні автомобілі у сервісних центрах та перелік акредитованих автошкіл можна знайти на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС у розділі "Посвідчення водія". Також консультації надають за телефоном (044) 290-19-88 або на офіційних сторінках відомства у соцмережах.