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Сезон в чемпионате Испании возобновится севильским дерби

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Официально об этом будет объявлено 28 мая

Чемпионат Испании по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен матчем "Реал Бетис" - "Севилья". Ожидается, что о возобновлении сезона с 12 июня клубам официально будет объявлено 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

Тогда же будет опубликовано полное расписание на оставшуюся часть сезона.

Матч 28 тура Ла Лиги между "Севильей" и "Бетисом" изначально должен был пройти 15 марта.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу приостановили в марте. Команды сыграли 27 туров. На момент приостановки сезона "Севилья" занимала в турнирной таблице третье место, "Бетис" расположился на 12 позиции. Лидирует в Ла Лиге каталонская "Барселона", следом с двух очковым отставанием идет мадридский "Реал".

Напомним, немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновила футбольный сезон, что принесло ей рекордные телерейтинги.

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При этом, одна из пяти ведущих футбольных лиг Европы решила досрочно завершить сезон. Также чемпионаты были досрочно завершены в Нидерландах, Бельгии, Шотландии и Уэльсе.

Футбольные соревнования на европейском континенте не приостанавливали только в Беларуси.

Автор: Вера Олейник