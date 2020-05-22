Сезон в чемпіонаті Іспанії відновиться севільським дербі

Чемпіонат Іспанії з футболу, який був перерваний через пандемію коронавірусної інфекції, буде відновлений матчем "Реал Бетіс" - "Севілья". Очікується, що про відновлення сезону з 12 червня клубам офіційно буде оголошено 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mundo Deportivo.

Тоді ж буде опубліковано повний розклад на частину сезону, що залишилось дограти.

Матч 28 туру Ла Ліги між "Севільєю" і "Бетісом" спочатку повинен був пройти 15 березня.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Іспанії з футболу призупинили в березні. Команди зіграли 27 турів. На момент припинення сезону "Севілья" посідала в турнірній таблиці третє місце, "Бетіс" розташувався на 12 позиції. Лідирує в Ла Лізі каталонська "Барселона", слідом з двоочковим відставанням йде мадридський "Реал".

Нагадаємо, німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновила футбольний сезон, що принесло їй рекордні телерейтинги.

При цьому, одна з п'яти провідних футбольних ліг Європи вирішила достроково завершити сезон. Також чемпіонати були достроково завершені в Нідерландах, Бельгії, Шотландії та Уельсі.

Футбольні змагання на європейському континенті не зупиняли тільки в Білорусі.