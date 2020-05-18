ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В чемпионате Испании наметили дату возобновления сезона

Новости » Спорт     18.05.2020 - 09:02
В чемпионате Испании наметили дату возобновления сезона
Фото: испанским командам разрешены групповые тренировки (twitter.com/LaLiga)

Ла Лига вслед за Бундеслигой может возобновить матчи

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал возможную дату рестарта высшего дивизиона чемпионата Испании. Футбольный сезон ориентировочно возобновится с 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Goal.

"Окончательно сроки будут определены представителями здравоохранения. Я хочу, чтобы это было как можно скорее. Мы работаем над возобновлением с 12 июня", - сказал Тебас.

Клубы Ла Лиги на прошлой неделе возобновили индивидуальные тренировки, при этом уже с 18 мая команды смогут также начать работать в ограниченных группах.

"Игроки должны быть сосредоточены. Каждый новый этап позволяет нам быть с большим количеством людей, должны проявлять осторожность. С нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках", - добавил президент Ла Лиги.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании по футболу приостановили в марте. На момент паузы команды сыграли 27 туров. Турнирную таблицу возглавляет каталонская "Барселона", следом с двух очковым отставанием идет мадридский "Реал".

Напомним, немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновила футбльный сезон.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины чемпионат ИспаниивозобновлениеФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь