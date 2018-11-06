В Сейме Польши заявили о поддержке Украины на всех уровнях

Фото: Беата Мазурек (twitter.com dorzeczy.pl)

Украина и Польша отметили важность увеличения пунктов пропуска на украинско-польской границе

Вице-маршалок Сейма Республики Польша Беата Мазурек заявила о поддержке Украины на всех уровнях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Так, состоялась встреча членов комитета по иностранным делам с парламентской делегацией Польши во главе с Мазурек.

Глава комитета Анна Гопко выразила благодарность польской стороне за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, поддержку Польшей курса Украины на полноценное членство в ЕС и НАТО, а также за поддержку в рамках ПАСЕ резолюции "Политические последствия конфликта в Украине", которая стала важным элементом дальнейшего давления на Россию, резолюции ПАСЕ об украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ, и за выступление против восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ.

"Вице-маршалок Сейма Республики Польша Б. Мазурек заверила в дальнейшей поддержке Украины на всех уровнях, а также отметила важную составляющую межпарламентского сотрудничества на уровне деятельности украинско-польской группы по межпарламентским связям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего диалога, в частности, необходимость активизации сотрудничества между странами на всех уровнях, взаимодействие в вопросах обеспечения энергетической безопасности, недопущение строительства газопровода "Северный поток-2", сотрудничество в экономической и оборонной сферах, а также расширение диалога о региональном сотрудничестве.

Особое внимание участники встречи сосредоточили на важности увеличения пунктов пропуска на украинском-польской границе для его надлежащего функционирования.

Напомним, в начале ноября глава польского правительства Матеуш Моравецкий по результатам межправительственных консультаций с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности сохранения стабильной ситуации в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, Польше угрожает экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германию.