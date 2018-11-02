Польша и ФРГ заявили о важности сохранения стабильной ситуации в Украине

Фото: Матеуш Моравецкий и Ангела Меркель (flickr.com premierrp)

Позиция Польши и Германии в деле аннексии Крыма Россией совпадает

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий по результатам межправительственных консультаций с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности сохранения стабильной ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Моравецкий заявил, что Польша и Германия имеют подобную позицию в деле аннексии Крыма Россией.

"Мы подчеркиваем, как важно сохранить стабильную ситуацию в Украине. Также в контексте "Северного потока 2", который, к сожалению, может вытеснить транзит газа по территории Украины. А это - гарантия мира в этой части Украины, где мир сохраняется. Это очень важно и с точки зрения независимости от российского газа, и по политическим соображениям", - заявил Моравецкий.

По словам премьер-министра Польши, разговоры касались всех важных дел, связанных с Европейским союзом. Как отметил Моравецкий, одной из главных проблем является выход Британии из Евросоюза, так как в интересах обеих стран, Польши и Германии, является поддерживать экономические и политические связи с Соединенным Королевством.

В свою очередь Меркель обратила внимание на необходимость большего согласования в Европейском союзе в сфере внешней политики.

Напомним, Меркель в ходе визита в Киев, который состоялся 1 ноября, заявила, что Украина должна иметь гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2".

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует против позиции Европейского союза.