У Сеймі Польщі заявили про підтримку України на всіх рівнях

Фото: Беата Мазурек (twitter.com dorzeczy.pl)

Україна та Польща зазначили важливість збільшення пунктів перетину на українсько-польському кордоні

Віце-маршалок Сейму Республіки Польща Беата Мазурек заявила про підтримку України на всіх рівнях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Так, відбулася зустріч членів комітету у закордонних справах з парламентською делегацією Польщі на чолі з Мазурек.

Голова комітету Ганна Гопко висловила вдячність польській стороні за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, підтримку Польщею курсу України на повноцінне членство в ЄС і НАТО, а також за підтримку у рамках ПАРЄ резолюції "Політичні наслідки конфлікту в Україні", яка стала важливим елементом подальшого тиску на Росію, резолюції ПАРЄ щодо українських політв’язнів, які утримуються РФ та за виступ проти відновлення повноважень делегації РФ у ПАРЄ.

"Віце-маршалок Сейму Республіки Польща Б. Мазурек запевнила у подальшій підтримці України на всіх рівнях, а також наголосила на важливій складовій міжпарламентської співпраці на рівні діяльності українсько-польської групи з міжпарламентських зв’язків", - сказано у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього діалогу, зокрема, необхідність активізації співпраці між країнами на всіх рівнях, взаємодії у питаннях забезпечення енергетичної безпеки, недопущення будівництва газогону "Північний потік-2", співпраці в економічній та оборонній сферах, а також розширення діалогу стосовно регіонального співробітництва.

Окрему увагу учасники зустрічі зосередили на важливості збільшення пунктів перетину на українсько-польському кордоні для його належного функціонування.

Нагадаємо, на початку листопада глава польського уряду Матеуш Моравецький за результатами міжурядових консультацій з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про важливість збереження стабільної ситуації в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини.