ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Сеймі Польщі заявили про підтримку України на всіх рівнях

Новини » Політика    06.11.2018 - 15:35
Фото: Беата Мазурек (twitter.com dorzeczy.pl)
Фото: Беата Мазурек (twitter.com dorzeczy.pl)

Україна та Польща зазначили важливість збільшення пунктів перетину на українсько-польському кордоні

Віце-маршалок Сейму Республіки Польща Беата Мазурек заявила про підтримку України на всіх рівнях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Так, відбулася зустріч членів комітету у закордонних справах з парламентською делегацією Польщі на чолі з Мазурек.  

Голова комітету Ганна Гопко висловила вдячність польській стороні за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, підтримку Польщею курсу України на повноцінне членство в ЄС і НАТО, а також за підтримку у рамках ПАРЄ резолюції "Політичні наслідки конфлікту в Україні", яка стала важливим елементом подальшого тиску на Росію, резолюції ПАРЄ щодо українських політв’язнів, які утримуються РФ та за виступ проти відновлення повноважень делегації РФ у ПАРЄ.

"Віце-маршалок Сейму Республіки Польща Б. Мазурек запевнила у подальшій підтримці України на всіх рівнях, а також наголосила на важливій складовій міжпарламентської співпраці на рівні діяльності українсько-польської групи з міжпарламентських зв’язків", - сказано у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього діалогу, зокрема, необхідність активізації співпраці між країнами на всіх рівнях, взаємодії у питаннях забезпечення енергетичної безпеки, недопущення будівництва газогону "Північний потік-2", співпраці в економічній та оборонній сферах, а також розширення діалогу стосовно регіонального співробітництва.

Окрему увагу учасники зустрічі зосередили на важливості збільшення пунктів перетину на українсько-польському кордоні для його належного функціонування.

Нагадаємо, на початку листопада глава польського уряду Матеуш Моравецький за результатами міжурядових консультацій з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про важливість збереження стабільної ситуації в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини.

Комітет просить Раду у четвер розглянути закони про "євробляхи" У парламенті Естонії підтримують вступ України до НАТО
Новини України Верховна РадаСейм Польши
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся