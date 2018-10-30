В Польше опасаются кризиса из-за переезда украинских трудовых мигрантов в Германию

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Если Германия откроет свой рынок труда для мигрантов, туда могут переехать до полумиллиона украинцев, которые сейчас работают в Польше

Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Rzecz Pospolita.

Как отмечается в публикации, настоящее время в Польше официально трудоустроено 569 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых (426 тысяч), украинцы. Кроме того, по оценкам, еще около миллиона украинцев работает нелегально.

При этом из Украины едут работать в Польшу в основном по экономическим причинам. Здесь они могут заработать в 2-3 раза больше. Согласно докладу "Барометр трудовой иммиграции", 60% украинцев зарабатывают в Польше 2,5-3,5 тысячи злотых (650-900 долларов) в месяц, в то время как в Украине средняя зарплата составляет около 300 долларов.

Однако, как отмечается, в публикации, если Германия с 1 января 2019 года откроет свой рынок для иностранцев, большинство украинцев, работающих сегодня в Польше, могут переехать дальше на запад, где зарплаты в три раза выше польских.

Согласно опросу, проведенному Службой занятости, из Польши в Германию переедут до 60% украинцев.

"Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух-трех месяцев кадровый разрыв вырастет с 165 тыс. до более чем 500 тыс. вакансий", - считает руководитель польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

По его словам, это отрицательно скажется на экономическом росте, вызовет огромное давление на зарплату и приведет к снижению конкурентоспособности компаний. По его оценкам, снижение производства потребительских товаров может составить 10%.

Напомним, что в начале октября партии-участники правящей коалиции в Германии договорились об основных положениях легализации трудовой иммиграции в ФРГ. Согласно новому иммиграционному закону, отменяются ограничения для получения рабочих виз трудовым мигрантам из третьих стран с особо дефицитными профессиями.