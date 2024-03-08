Сейм Польщі підтримав резолюцію щодо санкцій проти агропродукції з Росії і Білорусі

Як пише видання Нижча палата парламенту Польщі закликала Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Європейського союзу (ЄС).

Постанову підтримали 441 депутат польського Сейму, ще двоє утримались.

"Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів", - заявила депутат Марта Вцісло.

Інший депутат Вітольд Туманович наголосив на важливості заборони торгівлі агропродукцією Росії, через те, що російський імпорт може містити зерно, яке ворог викрав з тимчасово окупованих територій України.

Що передувало

В кінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок. Він зазначив, що Євросоюз має запровадити комплексні санкції проти подібних постачань сільгосппродукції з Росії та Білорусі. Також Туск уточнив, що хоче запропонувати польському Сейму проєкт резолюції із закликом до Єврокомісії щодо цього питання.