Польща закликатиме Єврокомісію до комплексних санкцій проти сільгосппродукції РФ та Білорусі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі. Він планує запропонувати Сейму проєкт резолюції із закликом до Єврокомісії щодо даного питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskeRadio24.
Як зазначає видання, сьогодні він представить таку пропозицію спікеру Сейму Шимону Головні.
"Сьогодні, після повернення з Вільнюса, я звернуся до спікера Сейму у Варшаві з пропозицією ухвалити резолюцію польського Сейму із закликом до Єврокомісії запровадити повні санкції щодо сільськогосподарської продукції, російських і білоруських харчових продуктів", - сказав Туск.
Відомо, що у Вільнюсі глава польського уряду зустрівся з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.
Серед іншого Політики обговорили сільське господарство та питання імпорту сільськогосподарської продукції з України до країн Європейського Союзу.
Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.
Своєю чергою Дональд Туск заявив, що Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських харчових продуктів і не виключив, що їх країна зробить відповідні кроки.
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