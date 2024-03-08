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Сейм Польши поддержал резолюцию по санкциям против агропродукции из России и Беларуси

Фото: Сейм Польши поддержал резолюцию по санкциям против агропродукции из России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейм Польши поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси, поскольку это приносит огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Как пишет издание Нижняя палата парламента Польши призвала Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский союз (ЕС). 

Постановление поддержали 441 депутат польского Сейма, еще двое воздержались. 

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров", - заявила депутат Марта Вцисло. 

Другой депутат Витольд Туманович отметил важность запрета торговли агропродукцией России, потому что российский импорт может содержать зерно, которое враг похитил с временно оккупированных территорий Украины.

Что предшествовало

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок. Он отметил, что Евросоюз должен ввести комплексные санкции против подобных поставок сельхозпродукции из России и Белоруссии. Также Туск уточнил, что хочет предложить польскому Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по этому вопросу.

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