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Сейм Литвы не признает результаты выборов в Беларуси

Автор: РБК-Украина

За непризнание результатов выборов Беларуси проголосовали 120 депутатов Сейма

Сейм Литвы на внеочередном заседании принял резолюцию, которая не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Также парламент не признает действующего президента Александра Лукашенко законным лидером страны.

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Об этом сообщает Sputnik Литва.

За постановление проголосовали 120 депутатов, против не было никого. Двое парламентариев воздержались.

В принятой резолюции говорится, что депутаты требуют новых выборов в Беларуси "в соответствии с демократическими процедурами". При этом они готовы оказать посреднические услуги.

"Также парламентарии призывают к введению индивидуальных санкций против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов и нарушения прав человека на уровне ЕС. Предлагается, чтобы им был ограничен въезд и заморожены счета в ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

Кроме того, депутаты Европарламента объявили Александра Лукашенко персона нон грата в Евросоюзе.

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