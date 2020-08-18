Сейм Литви не визнає результати виборів в Білорусі

Сейм Литви на позачерговому засіданні прийняв резолюцію, яка не визнає результати президентських виборів в Білорусі. Також парламент не визнає чинного президента Олександра Лукашенка законним лідером країни.

Про це повідомляє Sputnik Литва.

За постанову проголосували 120 депутатів, проти не було нікого. Двоє парламентаріїв утрималися.

У прийнятій резолюції йдеться, що депутати вимагають нових виборів в Білорусі "відповідно до демократичних процедур". При цьому вони готові надати посередницькі послуги.

"Також парламентарії закликають до введення індивідуальних санкцій проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів і порушення прав людини на рівні ЄС. Пропонується, щоб їм було обмежено в'їзд і заморожені рахунки в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

Крім того, депутати Європарламенту оголосили Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі.