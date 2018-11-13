Сейм Литви засудив "вибори" на Донбасі

Фото: сейм Литви (flickr.comLietuvos/Respublikos_Seimas)

У документі стверджують, що "вибори" демонструють свавілля Росії, яка окупувала ці території

Сейм Литви одноголосно засудив проведення так званих виборів на окупованому Донбасі. Відповідну резолюцію "Про нелегальні так звані вибори на окупованих Росією територіях України" Сейм проголосував у вівторок, 13 листопада, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

У документі стверджують, що "вибори" демонструють свавілля Росії, яка окупувала ці території. Також у резолюції йдеться, що "голосування" організовано, в той час як Росія продовжує проводити інтенсивні військові дії проти України, а вибори не мають нічого спільного з вільними і демократичними виборами.

Відзначимо, глава Сенату Польщі Станіслав Карчевський вважає, що інтереси його країни, Литви та України збігаються, а їхнім спільним ворогом є "імперська політика Москви", провокаціям якої слід протистояти разом.

Також Держдеп США пообіцяв РФ нові санкції через "вибори" на Донбасі.

Додамо, що високий представник європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що проведені 11 листопада, "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є недійсними і Євросоюз не визнає їх результатів.