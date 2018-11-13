ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Сейм Литви засудив "вибори" на Донбасі

Новини » Політика    13.11.2018 - 12:57
Сейм Литви засудив "вибори" на Донбасі
Фото: сейм Литви (flickr.comLietuvos/Respublikos_Seimas)

У документі стверджують, що "вибори" демонструють свавілля Росії, яка окупувала ці території

Сейм Литви одноголосно засудив проведення так званих виборів на окупованому Донбасі. Відповідну резолюцію "Про нелегальні так звані вибори на окупованих Росією територіях України" Сейм проголосував у вівторок, 13 листопада, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

У документі стверджують, що "вибори" демонструють свавілля Росії, яка окупувала ці території. Також у резолюції йдеться, що "голосування" організовано, в той час як Росія продовжує проводити інтенсивні військові дії проти України, а вибори не мають нічого спільного з вільними і демократичними виборами.

Відзначимо, глава Сенату Польщі Станіслав Карчевський вважає, що інтереси його країни, Литви та України збігаються, а їхнім спільним ворогом є "імперська політика Москви", провокаціям якої слід протистояти разом.

Також Держдеп США пообіцяв РФ нові санкції через "вибори" на Донбасі.

Додамо, що високий представник європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що проведені 11 листопада, "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є недійсними і Євросоюз не визнає їх результатів.

У ЦВК не виключили можливі гібридні атаки під час виборів В Кабміні пропонують створити ОТГ на окупованих територіях Донбасу
Новини України ЛитвавыборыДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся