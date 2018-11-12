Держдеп США пообіцяв РФ нові санкції через "вибори" на Донбасі

Фото: Хізер Нойерт (U. S. Department of State)

США пообіцяли Росії санкції до тих пір, поки Крим і контроль над східними територіями України не будуть повернуті Києву

Сполучені Штати Америки (США) приєднуються до європейських союзників та не визнають "вибори" на Донбасі, які відбулися 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву держдепу США.

США пообіцяли Росії санкції до тих пір, поки Крим і контроль над східними територіями України не будуть повернуті Києву.

"Вчорашні незаконні процеси були спробою Москви інституціювати своїх донбаських довірених осіб, так званих Донецької та Луганської народних республік. Цим суб'єктам не місце в рамках мінських угод або у конституційному уряді України", - йдеться в заяві.

" Дії Росії були засуджені в столицях по обидві сторони Атлантики і на полях Ради Безпеки ООН і ОБСЄ. Сполучені Штати і Європейський союз висловилися одним голосом проти вчорашнього порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - додали в держдепі.

Нагадаємо, в ысокий представника європейської дипломатії Федеріка Могерини заявляла, що проведені 11 листопада, "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є недійсними і Євросоюз не визнає їх результатів.

Додамо, президент України Петро Порошенко звернувся до світових країн з проханням відреагувати на "вибори" на Донбасі. За результами цих звернень було отримано відповіді про те, що жодна цивілізована країна ніколи не визнає результатів цього псевдоголосування, які у неділю, 11 листопада організувала Росія.