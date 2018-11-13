Міністри ЄС на наступному тижні обговорять "вибори" на Донбасі

Фото: прапор ЄС (twitter.com/EU/Commission)

Також міністри ЄС обговорять ситуацію в Азовському морі

"Вибори" на Донбасі та ситуацію в Азовському морі обговорять міністри закордонних справ країн-членів ЄС 19 листопада в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний засідання міністрів.

Як зазначається, що "міністри закордонних справ розглянуть останні події в Україні, у тому числі в східній Україні і Азовському морі".

Посол України в ЄС Микола Точицький написав у своєму Twitter, що очікує обговорення на засіданні санкцій у зв'язку з проведенням "виборів" в окремих районах Донбасу 11 листопада.

"Припускаю потужні санкції ЄС після так званих "виборів" на окупованому Донбасі в порушення Мінська", - написав посол.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вчора, 12 листопада, заявив, що тема проведення незаконних "виборів" на окупованих територіях Донбасу буде підніматися на найближчому засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС та комітеті міністрів Ради Європи.

Також повідомимо, що спеціальне засідання Постійної ради ОБС щодо "виборів" на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей відбудеться 12 листопада.