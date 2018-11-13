Польща закликала Україну та Литву разом протистояти російським провокаціям

Фото: Станіслав Карчевський (flickr.com/Senat RP)

У Вільнюсі 12-13 листопада триває сесія Парламентської асамблеї Польщі, Литви та України

Глава Сенату Польщі Станіслав Карчевський вважає, що інтереси його країни, Литви та України збігаються, а їхнім спільним ворогом є "імперська політика Москви", провокаціям якої слід протистояти разом. Про це він заявив під час сесії Парламентської асамблеї Польщі, Литви та України у Вільнюсі, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Політик уточнив, що йдеться про те, щоб відбити загрозу, спричинену російськими провокаціями та підкреслив, що "ми спільно протистоїмо, спільно підтримуємо територіальну цілісність та незалежність України".

"Спільним викликом для Польщі, Литви та України є відбити загрозу, що випливає для наших взаємин з російських провокацій. У польсько-українських відносинах ці провокації стосуються історичної пам’яті, а в польсько-литовських відносинах - проблем польської меншини в Литві. Так, історія, як і справи меншини насправді складні, але це не є причиною, щоб ми дозволяли будь-кому їх розігрувати, для того, щоб нас порізнити і пересварити", - заявив Карчевський.

Він додав, що Польща разом з іншими країнами вимагає збереження санкцій Євросоюзу проти Росії та очікує їх розширення, якщо Кремль продовжуватиме агресію.

"Ми разом виступаємо проти Nord Stream 2 - проекту, який створить нове джерело фінансування російських злочинів, який суперечить правилам ЄС, тому що порушує принципи третього енергетичного пакета", - зазначив Карчевський.

Він сподівається, що засідання Парламентської асамблеї "допоможуть розвинути польсько-литовсько-українську солідарність".

У Вільнюсі 12-13 листопада триває дводенна сесія Парламентської асамблеї Польщі, Литви та України. Українську делегацію на ній очолює голова Верховної ради України Андрій Парубій.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада докладає великих зусиль для захисту своїх майбутніх виборів від будь-якого стороннього втручання, зокрема й з боку Росії.