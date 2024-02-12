Сейм Литви схвалив продовження національних санкцій проти РФ і Білорусі

Поправки до закону про обмежувальні заходи були схвалені консенсусом після подання. Тепер це питання обговорюватимуть у комітетах Сейму з національної безпеки і оборони та у закордонних справах.

Заступник міністра закордонних справ Йонас Сурвіла, який презентував законопроєкт і пояснив причини пропонованого продовження санкцій, зазначив, що обставини і геополітична ситуація з минулого року анітрохи не змінилися. Тому, за його словами, важливо продовжувати належним чином управляти потенційними ризиками для безпеки країни.

"Агресія триває, мирних жителів убивають і вбивають, цивільна інфраструктура зазнає нападів - ви це добре знаєте. Тому у відповідь на війну, що триває, і на те, що ці дії чинять драматичний вплив не тільки на безпеку України, а й на безпеку Європи і нас, ми представляємо цей законопроєкт", - заявив Сурвіла.

Зміни у національних санкціях

Крім продовження обмежень до 2 травня 2025 року, проєкт пропонує посилити перевірку білоруських громадян, які перетинають литовський кордон за шенгенською візою, що передбачає додаткове оцінювання і перевірку на предмет потенційних ризиків. Подібна процедура вже діє для громадян Росії.

У законопроєкті також пропонується уточнити застосування національних санкцій до юридичних осіб, передбачивши обмеження для російських підприємців, незалежно від того, чи мають вони тимчасову або постійну посвідку на проживання в Литві.

Крім того, законопроєкт спрямований на обмеження права юридичних осіб на придбання нерухомості шляхом оцінки того, чи є громадянин Росії бенефіціаром конкретної юридичної особи.

Позиція Литви щодо санкцій проти Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль при реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

А ще в листопаді стало відомо, що Литва штрафуватиме за недотримання міжнародних та національних санкцій.

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