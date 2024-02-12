Сейм Литвы одобрил продление национальных санкций против РФ и Беларуси

Сейм Литвы одобрил предложение продлить еще на год национальные санкции против российских и белорусских граждан и ужесточить проверку въезжающих в страну белорусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Поправки к закону об ограничительных мерах были одобрены консенсусом после представления. Теперь этот вопрос будет обсуждаться в комитетах Сейма по национальной безопасности и обороне и по иностранным делам.
Заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила, представивший законопроект и объяснивший причины предлагаемого продления санкций, отметил, что обстоятельства и геополитическая ситуация с прошлого года ничуть не изменились. Поэтому, по его словам, важно продолжать должным образом управлять потенциальными рисками для безопасности страны.
"Агрессия продолжается, мирных жителей убивают и убивают, гражданская инфраструктура подвергается нападениям - вы это хорошо знаете. Поэтому в ответ на продолжающуюся войну и на то, что эти действия оказывают драматическое влияние не только на безопасность Украины, но и на безопасность Европы и нас, мы представляем этот законопроект", - заявил Сурвила.
Помимо продления ограничений до 2 мая 2025 года, проект предлагает ужесточить проверку белорусских граждан, пересекающих литовскую границу по шенгенской визе, что предполагает дополнительную оценку и проверку на предмет потенциальных рисков. Подобная процедура уже действует для граждан России.
В законопроекте также предлагается уточнить применение национальных санкций к юридическим лицам, предусмотрев ограничения для российских предпринимателей, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.
Кроме того, законопроект направлен на ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости путем оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица.
Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.
Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.
А еще в ноябре стало известно, что Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.
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