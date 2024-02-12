Сейм Литвы одобрил продление национальных санкций против РФ и Беларуси

Поправки к закону об ограничительных мерах были одобрены консенсусом после представления. Теперь этот вопрос будет обсуждаться в комитетах Сейма по национальной безопасности и обороне и по иностранным делам.

Заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила, представивший законопроект и объяснивший причины предлагаемого продления санкций, отметил, что обстоятельства и геополитическая ситуация с прошлого года ничуть не изменились. Поэтому, по его словам, важно продолжать должным образом управлять потенциальными рисками для безопасности страны.

"Агрессия продолжается, мирных жителей убивают и убивают, гражданская инфраструктура подвергается нападениям - вы это хорошо знаете. Поэтому в ответ на продолжающуюся войну и на то, что эти действия оказывают драматическое влияние не только на безопасность Украины, но и на безопасность Европы и нас, мы представляем этот законопроект", - заявил Сурвила.

Изменения в национальных санкциях

Помимо продления ограничений до 2 мая 2025 года, проект предлагает ужесточить проверку белорусских граждан, пересекающих литовскую границу по шенгенской визе, что предполагает дополнительную оценку и проверку на предмет потенциальных рисков. Подобная процедура уже действует для граждан России.

В законопроекте также предлагается уточнить применение национальных санкций к юридическим лицам, предусмотрев ограничения для российских предпринимателей, независимо от того, имеют ли они временный или постоянный вид на жительство в Литве.

Кроме того, законопроект направлен на ограничение права юридических лиц на приобретение недвижимости путем оценки того, является ли гражданин России бенефициаром конкретного юридического лица.

Позиция Литвы по поводу санкций против Беларуси

Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.

А еще в ноябре стало известно, что Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.

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